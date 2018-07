Paulinho admite temer neve na estreia do Corinthians no Mundial NAGOYA - Preocupado com o frio do Japão, Paulinho admitiu nesta segunda-feira que teme jogar com neve na estreia do Corinthians no Mundial de Clubes da Fifa, na quarta. Pela semifinal, o time brasileiro enfrentará o Al Ahly, equipe egípcia que fez sua primeira partida no torneio sob neve, domingo, em Toyota, mesma cidade da estreia dos paulistas.