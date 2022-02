Paulinho celebra chance como titular e exalta experiência do Corinthians em virada

O volante Paulinho destacou a experiência do Corinthians para conseguir reagir diante do Ituano após ficar duas vezes em desvantagem no placar neste domingo. Titular pela primeira vez desde seu retorno ao time da capital paulista, Paulinho celebrou a entrada entre os 11 iniciais. O jogador ficou meses parado desde sua rescisão com o Al-Ahli Jeddah.

"É um momento muito especial, depois de alguns meses, conseguir jogar uma boa parte do jogo e fazer o gol. É um resultado importante neste momento que a gente vem vivendo. Três pontos importantíssimos. Agora vamos dar sequência porque semana que vem tem mais", afirmou o jogador.

"Eu acho que com o passar do tempo a gente vem adquirindo uma experiência dentro de campo. Eu e o Renato nos conhecemos já há muitos anos. Quando tomamos o gol é o momento de ter calma e paciência na partida. Conseguimos fazer isso com a ajuda do nosso grupo", continuou Paulinho.

Apesar de ter vencido dois dos quatro jogos que fez pelo Paulistão até o momento, esta foi a primeira partida em que o Corinthians conseguiu marcar mais de um gol. Após o clássico contra o Santos e a demissão de Sylvinho, o Corinthians poderá ter mudanças na maneira de jogar nos próximos confrontos.

O volante Paulinho sofreu o pênalti cobrado por Fábio Santos no primeiro tempo que deu o empate ao Corinthians. Na etapa final, Paulinho acertou um cabeceio da marca do pênalti, no cantinho, e garantiu a vitória do clube alvinegro.

O jogador havia atuado pela última vez pelo time da Arábia Saudita no mês de setembro de 2021 e voltou a fazer jogos oficiais apenas pelo Corinthians em janeiro deste ano. O jogador corintiano entrou em campo no decorrer do jogo nas três primeiras rodadas do Paulistão.