Paulinho celebra titularidade e elogia Mano Menezes no Flamengo

RIO - Titular nas últimas três partidas do Flamengo no Campeonato Brasileiro, Paulinho parece seguir em alta no time mesmo após a mudança de técnico. O atacante manteve a condição nos primeiros treinamentos comandados por Mano Menezes e celebra a oportunidade de ter uma sequência na equipe com o novo treinador.

"Mano vinha acompanhando nossos jogos. Viu as cinco primeiras partidas do Flamengo no Brasileirão. Eu vinha jogando bem, tendo oportunidades e, agora, fico feliz por ter mais uma chance no time titular", disse Paulinho, que ressaltou ter aprovado a primeira semana de trabalhos com o novo treinador.

"Foi boa e proveitosa. Mano é excelente treinador e vem nos ensinando cada vez mais. Nesta primeira semana, já vi que é um bom treinador. Trabalha diferente, com bastante força e campo reduzido", comentou.

Ainda neste domingo, o Flamengo viaja para Pinheiral, onde vai intensificar a preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro. No sábado, o time disputará amistoso com o São Paulo em Uberlândia, no Parque do Sabiá.

Para Paulinho, uma boa preparação é fundamental para que o Flamengo lute por uma vaga na próxima Libertadores. "Esta semana em Pinheiral precisa ser muito proveitosa. Temos que botar na cabeça que vamos brigar no topo da tabela. Estamos focados e sabemos do nosso objetivo, que é chegar entre os quatro primeiros do Brasileirão", comentou.

No Campeonato Brasileiro, a equipe, em 14º lugar, volta a entrar em campo no dia 6 de julho, quando receberá o Coritiba em local indefinido. Já na Copa do Brasil, pelo jogo de ida da terceira fase, o time vai enfrentar o ASA em 10 de julho, fora de casa.