Paulinho celebra volta por cima como vice-artilheiro da seleção

A primeira lista do técnico Tite para as Eliminatórias da Copa do Mundo trouxe um nome surpreendente. Aos poucos, o jogador chamado comprovou merecer a lembrança e fechou a campanha como um dos alicerces da equipe. Trata-se de Paulinho, autor do gol que abriu o placar na vitória sobre o Chile e que termina essa etapa de preparação para o Mundial como vice-artilheiro da equipe, ao ter marcado seis vezes, mesmo número de Neymar.

"O que a gente mais coloca dentro da seleção é a necessidade de fazer bons jogos. Tivemos mais uma vez a felicidade de ajudar com um gol", disse Paulinho, um exemplo do quanto o trabalho bem feito na seleção pode alterar os rumos da carreira. As atuações decisivas pelo Brasil o tiraram do futebol chinês e o colocaram no Barcelona, na última janela de transferências.

Paulinho é jogador da confiança de Tite desde os tempos de Corinthians. Entre 2010 e 2013, os dois fizeram parte de um dos elencos mais vitoriosos do clube e criaram uma identificação. O mesmo tom das respostas é presente nas entrevistas dos dois. "Mais importante do que a vitória é a forma como a gente vem jogando na seleção", comentou.

Antes de ser convocado por Tite para o jogo com o Equador, em setembro do ano passado, Paulinho não aparecia em uma lista da seleção desde a Copa do Mundo de 2014, competição em que iniciou como titular. Com as boas atuações e a confiança de Tite, certamente o jogador se manterá no time principal e terá a honra de ser um dos poucos atletas titulares em duas Copas do Mundo.

