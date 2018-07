Paulinho chega ao Corinthians com meta de ser titular

O volante Paulinho foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira pelo Corinthians com um discurso ousado. Na sua primeira oportunidade em um dos principais clubes do futebol brasileiro, o meio-campista disse que sua meta é assumir a condição de titular da equipe do Parque São Jorge.

"Só depende de mim, do meu trabalho, do dia-a-dia. Vou fazer o meu trabalho da melhor maneira possível para ficar à disposição do [técnico] Mano [Menezes]", afirmou Paulinho, que pode servir como peça de reposição, já que a diretoria corintiana admitiu a possibilidade de negociar jogadores do meio-de-campo, como Elias.

Para isso, Paulinho, que tem 21 anos e disputou o Campeonato Paulista pelo Bragantino, aposta na sua personalidade e garante que não vai se acanhar no novo clube. "Vim fazer meu trabalho, com muita personalidade que eu sempre tive na minha vida, para aproveitar o dom que Deus me deu", disse.

Paulinho assinou contrato com o Corinthians até junho de 2013. Antes do Bragantino, o volante atuou pelo Pão de Açúcar, que hoje disputa a Série A-2 do Campeonato Paulista. Além disso, teve passagens pelo futebol da Lituânia e da Polônia.