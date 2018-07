Paulinho dá seu apoio a Adriano no Corinthians Derrota para a Portuguesa no amistoso de quarta à noite, preparação para a Libertadores, estreia do Paulista. Nada no Corinthians hoje repercute mais do que a situação do atacante Adriano, que faltou a um treino na terça-feira e ficou ainda mais na corda bamba, podendo inclusive ter seu contrato rescindido. Nesta quinta-feira, a entrevista coletiva de Paulinho girou em torno do atacante, que foi defendido pelo volante.