Paulinho deve assinar nesta segunda-feira com o Santos

Paulinho deve ser submetido a exames médicos e assinar contrato com o Santos nesta segunda ou, no máximo, terça-feira. O atacante que estava no Flamengo será o primeiro reforço da temporada. A expectativa da diretoria é de que ele se apresente com o restante do elenco na quarta-feira no CT Rei Pelé. As bases contratuais já foram acertadas.

O jogador de 27 anos chega à Vila Belmiro por empréstimo de um ano. Ele foi liberado em troca de uma compensação de R$ 300 mil ao Flamengo.

Indicado pelo técnico Dorival Júnior como opção de velocidade para os lados do campo, Paulinho vai ocupar o espaço aberto com o retorno de Leandro ao Palmeiras. Deve ser o reserva de Gabriel.

Recentemente, o próprio jogador publicou uma foto com a camisa do Corinthians, o que gerou críticas nas redes sociais. O presidente Modesto Roma Junior minimizou o fato e disse que a atitude era normal.