Paulinho diz fazer parte de eventual conquista da Recopa

SÃO PAULO - O Corinthians chegou a acreditar que poderia contar com Paulinho para a Recopa Sul-Americana, mas o Tottenham, que contratou o jogador, não o liberou para nem mais um jogo com a camisa do clube campeão do mundo. Mesmo sem ter jogado a competição, o volante diz que se sentirá parte de uma eventual conquista. A decisão será na quarta-feira que vem, no Pacaembu.

"Vou sentir muita saudade do Corinthians e da torcida, mas espero voltar um dia. Se o time vencer a Recopa, vou me sentir campeão também porque participei do processo", disse o jogador, fazendo referência à conquista da Libertadores, título que credenciou o Corinthians a disputar a Recopa diante do São Paulo.

Paulinho foi apresentado nesta quinta-feira como novo garoto-propaganda da Gilette, comemorou a visibilidade, e disse estar esperançoso com a mudança para o futebol inglês. "Passo a passo, quero conquistar coisas boas na Inglaterra. Saí pela porta da frente do Corinthians, vou enfrentar um novo desafio, mas tenho certeza que tudo vai dar certo", comentou.

Ele acredita que, assim como foi no Corinthians, terá sucesso no novo clube. "Quero me adaptar o mais rápido possível. Já conversei com o Sandro (volante) e ele me falou que o elenco é muito qualificado. Sei da minha responsabilidade e vou fazer de tudo para dar o meu máximo. O objetivo é conquistar títulos na Europa, mas passo a passo vamos buscar isso;"