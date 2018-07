Paulinho diz que ainda precisa melhorar no Atlético-PR

"Me tornei um jogador mais completo aqui. Aprendi a marcar, fundamento que eu tinha um pouco de dificuldade. Então, para a primeira temporada no clube, acredito que fui bem", afirmou o lateral. "Só não posso afirmar que ela foi excelente porque tenho consciência que preciso melhorar. Espero que, no próximo ano, possa render mais e ajudar o Atlético".

Além de melhorar o seu desempenho, Paulinho contou que tem ainda outros dois objetivos no Atlético Paranaense. "Ano que vem quero fazer mais uma boa temporada e conquistar títulos. Quero ser campeão brasileiro pelo Atlético e disputar uma Libertadores", revelou o jogador de 26 anos.