Paulinho diz que interesse do Chelsea é 'especulação'

SÃO PAULO - Há cerca de duas semanas a imprensa inglesa noticiou que o Chelsea, possível rival do Corinthians no Mundial de Clubes, entrou na briga para contratar Paulinho. Mas o jogador, que tem contrato com o time brasileiro até 2015, afirmou nesta segunda-feira que não existe interesse da equipe inglesa no seu futebol. "É mais uma especulação".

"Ouvi meu nome a respeito do Chelsea, mas não existe nada. Nós temos jogos importantes e eu estou totalmente concentrado, mas é difícil lidar com essas especulações", declarou.

Até agora o único time europeu que fez um proposta oficial ao jogador foi a Inter de Milão, que ofereceu cerca de 8,5 milhões de euros ao Corinthians depois da conquista da Libertadores. Mas o jogador ganhou um aumento e decidiu permanecer no clube, que inclusive adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta.

Paulinho retornou ao Corinthians nesta segunda-feira depois de ganhar quatro dias de folga da comissão técnica. Ele vinha de uma maratona de jogos pela equipe e pela seleção brasileira - disputou os amistosos contra o Iraque e Japão. "Deu para descansar bastante", garantiu.

O Corinthians se reapresentou na manhã desta segunda-feira e só volta a campo sábado, contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, no Pacaembu. Tite deve escalar força máxima. O único que deve continuar fora do time é o atacante Emerson, que se recupera de lesão no joelho.