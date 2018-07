Paulinho é apresentado no Tottenham e elogia estrutura

LONDRES - Após oficializar a contratação de Paulinho, campeão da Copa das Confederações com a seleção brasileira no último domingo, o Tottenham foi rápido e fez neste sábado a apresentação oficial do jogador contratado junto ao Corinthians por 20 milhões de euros (cerca de R$ 58 milhões). Em sua primeira entrevista como atleta do time londrino, o volante não poupou elogios à estrutura do clube.

"O centro de treinamento é maravilhoso e eu estou impressionado com as condições que o Tottenham oferece aos jogadores. Eu vou focar no meu trabalho e usar a estrutura o máximo que puder", afirmou Paulinho, em entrevista ao site oficial do clube.

Paulinho também enalteceu o fato de haver outros brasileiros no Tottenham. Além dele, o goleiro Gomes e o volante Sandro estão no clube londrino há algumas temporadas.

"Nós nos acostumamos a ver o Campeonato Inglês no Brasil, incluindo o Tottenham, e os clubes tem grandes jogadores. Eu quero ajudá-los a fazer sucesso por aqui. É muito bom ter companheiros do meu país na equipe e estou empolgado em me encontrar com o Sandro e outros jogadores", acrescentou Paulinho, que está em ascensão no cenário internacional após ter sido eleito pela Fifa o terceiro melhor jogador da Copa das Confederações.

"Eu trouxe comigo a alegria brasileira e isto é muito bem-vindo. Eu não só estou empolgado em morar na Inglaterra, como também a ter sucesso e ser feliz por aqui", concluiu.