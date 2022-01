Paulinho é relacionado e pode fazer reestreia no Corinthians contra a Ferroviária

O Corinthians finalizou na tarde desta segunda-feira a preparação para estrear no Campeonato Paulista diante da Ferroviária. O volante Paulinho foi a principal novidade entre os jogadores relacionados para a partida, que acontece nesta terça-feira, às 21h, na Neo Química Arena, em Itaquera. Além do volante, o reforço Bruno Melo, que atua como lateral-esquerdo, também foi relacionado.

Ainda longe do físico ideal e sem ritmo de jogo após sua rescisão com o Al-Ahli, da Arábia Saudita, Paulinho não deverá ter condições para atuar por 90 minutos no primeiro jogo da temporada. Outro reforço do time para 2022, o zagueiro Robson Bambu ainda não foi relacionado pelo técnico Sylvinho.

Todos os atletas corintianos realizaram testagem de covid-19 nesta segunda-feira e os exames deram negativo. Os desfalques ficam por conta dos meio-campistas Roni, que segue em transição física após tratar dores na coxa direita durante a pré-temporada, e Cantillo, que está com a seleção colombiana para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo. Jô segue se recuperando da covid-19 e também não foi relacionado.

Para a vaga de Cantillo no meio, a expectativa é que Du Queiroz possa assumir a condição de titular. Outra possível mudança a ser feita por Sylvinho é na lateral esquerda, onde há disputa de posição entre Fábio Santos e Lucas Piton.

O último treinamento antes da partida aconteceu na tarde desta segunda-feira e começou com um trabalho tático em campo reduzido, seguido de ajuste de posicionamento em situações de jogo. Por fim, os jogadores treinaram bolas paradas defensivas e cobranças de falta e pênaltis.

Uma outra mudança no time alvinegro foi o número da camisa do atacante Roger Guedes, que na última temporada estampou 123 atrás das costas. Como não poderia utilizar três dígitos na disputa da Copa Libertadores, o Corinthians anunciou que o jogador passa a ser o novo camisa 9 da equipe.

Confira a lista dos relacionados do Corinthians:

Goleiros: Carlos Miguel, Cássio e Matheus Donelli

Laterais: Bruno Melo, Fábio Santos, Fagner, João Pedro e Lucas Piton

Zagueiros: Gil, João Victor e Raul Gustavo

Meio-campistas: Adson, Du Queiroz, Gabriel, Gabriel Pereira, Giuliano, Luan, Paulinho, Renato Augusto, Willian e Xavier

Atacantes: Gustavo Mantuan, Gustavo Silva e Róger Guedes