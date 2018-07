Paulinho é relacionado pela primeira vez e pode estrear pelo Barça no sábado

O brasileiro Paulinho pode fazer sua estreia com a camisa do Barcelona neste sábado, diante do Alavés. O técnico Ernesto Valverde anunciou o nome do volante entre os 18 relacionados para o confronto, que acontecerá na casa do adversário e será válido pela segunda rodada do Campeonato Espanhol.

Paulinho foi uma das principais contratações do Barcelona para a temporada. Apesar da desconfiança da torcida pela passagem apagada pelo Tottenham, o time catalão desembolsou 40 milhões de euros pelo jogador de 29 anos, que estava no Guangzhou Evergrande, da China.

Apresentado na quinta-feira da semana passada, Paulinho ficou de fora da estreia do Barcelona no Espanhol, contra o Betis, no domingo passado, e desde então vinha treinando com o restante do elenco. A tendência é que ele fique entre os reservas neste sábado.

Outra novidade na lista de relacionados do Barcelona foi a presença do meia Andrés Iniesta. Recuperado de uma lesão muscular na perna direita, o jogador volta a ficar à disposição depois de ser desfalque na segunda partida da Supercopa da Espanha, contra o Real Madrid, e diante do Betis.

Por outro lado, Valverde continuará sem poder contar com nomes importantes, como Rafinha Alcântara e Luis Suárez, lesionados. Por decisão técnica, ele não relacionou Arda Turan, Digne, Munir, Vermaelen e os brasileiros Douglas e Marlon. Contratado nesta sexta, Dembélé ainda não estreará pelo clube catalão.