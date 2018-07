Paulinho está na lista de dispensa do Tottenham, afirma jornal inglês

De acordo com informação do jornal inglês The Sun, o volante Paulinho está na lista de dispensa do Tottenham. A publicação teve acesso a uma relação de jogadores condenados pelo técnico Mauricio Pocchettino, que planeja fazer uma limpa no elenco para tentar recuperar o bom futebol do time. O brasileiro, um dos jogadores que disputaram a Copa do Mundo de 2014, estaria nessa lista.

O mais novo tropeço do Tottenham foi diante do Burnley, pelo Campeonato Inglês. O time de Paulinho ocupa a 6ª colocação na Liga Inglesa. A lista da degola do treinador ainda inclui o zagueiro Kaboul, o volante Capoue e os atacantes Soldado e Adebayor. Todos esses jogadores foram citados na reportagem do jornal inglês. O Tottenham tentará repassar todos esses jogadores na próxima janela de venda da Europa. Se não conseguir, vai apelar para a rescisão de contrato, liberando os atletas.

Paulinho foi titular do time no empate sem gols deste fim de semana, mas não era sempre que o brasileiro, ex-Corinthians, vinha jogando. Sua última aparição entre os 11 do Tottenham fora em 19 de fevereiro. A atuação de Paulinho foi apenas discreta e isso gerou críticas ao volante pelos torcedores do time.

Um torcedor inglês, revoltado, chegou a dizer que doaria 1 milhão de libras (R$ 4,6 milhões) para caridade se o volante do Brasil nunca mais entrasse em campo com a camisa do Tottenham.