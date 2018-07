Paulinho estreia bem, mas Tottenham cede empate

LONDRES - No jogo que marcou a estreia do volante Paulinho com a camisa do Tottenham, a equipe inglesa não passou de um empate por 1 a 1 com o Espanyol, neste sábado, em casa, em amistoso de pré-temporada do futebol europeu.

O ex-jogador do Corinthians chegou até a marcar um gol em seu primeiro jogo pelo time inglês, mas o mesmo foi corretamente anulado, depois de o brasileiro ter testado a bola para as redes em posição de impedimento.

Paulinho foi substituído aos 15 minutos do segundo tempo, mas ganhou aplausos dos torcedores do Tottenham que lotaram o White Hart Lane. Depois de defender o time pela primeira vez, o atleta irá se apresentar ao técnico Luiz Felipe Scolari na Suíça, onde o Brasil enfrentará a seleção local na quarta-feira, em Basel, no primeiro amistoso do time nacional após a conquista da Copa das Confederações.

Vestindo a camisa 15, Paulinho mostrou boa movimentação em campo no amistoso deste sábado, no qual o Tottenham abriu o placar com um gol do atacante Roberto Soldado, cobrando pênalti, aos 29 minutos do primeiro tempo. Ele foi outro reforço de peso do clube inglês para esta temporada, depois de se destacar com a camisa do Valencia.

O Espanyol, porém, acabou conquistando o empate já aos 44 minutos da etapa inicial, quando Javi Lopez desviou de cabeça, no primeiro pau, um escanteio batido pela direita.

No segundo tempo, Paulinho foi substituído pelo seu compatriota Sandro, que voltou a defender o time inglês depois de passar um longo período afastado por lesão.

O sábado contou com uma série de outros amistosos já encerrados na Europa. Em um deles, a Lazio, do brasileiro Hernanes, venceu o Crystal Palace por 1 a 0, com um gol do alemão Klose. Já o Liverpool caiu pelo mesmo placar diante do Celtic, da Escócia, enquanto o veterano atacante francês Anelka marcou o segundo gol do West Bromwich em triunfo por 2 a 0 sobre o Bologna.