Paulinho faz dois gols, desabafa e celebra volta por cima no Santos

Autor de dois gols na vitória diante da Ferroviária por 4 a 1, na Vila Belmiro, o atacante Paulinho desabafou após ajudar o Santos a confirmar a classificação às quartas de final do Campeonato Paulista. "Tirei um peso das costas. Tive dificuldade na minha saída do Flamengo. Por erros meus e eu assumo. E o Santos está me dando uma oportunidade de voltar ao futebol brasileiro".

Paulinho deixou o Flamengo após um bom início em 2015, mas acabou o ano afastado por problemas extra-campo. Ele era um dos jogadores que chegaram a postar fotos de festas nas redes sociais.

No Santos, ele foi contratado para repor a saída de Marquinhos Gabriel. Começou na reserva, mas foi ganhando pontos com o técnico Dorival Júnior, que bancou o jogador. "Tenho de agradecer ao Santos, aos companheiros e ao Dorival", afirmou.

Com o resultado, o Santos foi a 26 pontos e assumiu a liderança do Grupo A, ultrapassando o São Bento (com 24). "Nosso objetivo era buscar o primeiro lugar para decidir dentro de casa, mas o Corinthians se distanciou", completou Paulinho.