Paulinho marca gol e ajuda Tottenham na Copa da Inglaterra

Especulado na Inter de Milão, Paulinho teve uma boa atuação pelo Tottenham, nesta quarta-feira, ajudando a equipe a se classificar para a quarta fase da Copa da Inglaterra. O volante brasileiro marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 4 a 2 sobre o Burnley, em Londres, no chamado ''replay'' do confronto.

Visitante, o Burnley abriu logo 2 a 0, com Sordell e Wallace. Paulinho não deixou o Tottenham se entregar e descontou aos 10 minutos. Após passe de Soldado, matou no peito na linha de pequena área e virou bonito para fuzilar o goleiro.

O volante participou do segundo gol, nos acréscimos. Ele perdeu o domínio da bola na área, mas Capoue pegou a sobra e empatou. No terceiro, foi Paulinho quem bateu o escanteio para Chiriches virar. O quarto gol saiu ainda no começo do segundo tempo, com Danny Rose.

Também nesta quarta, o Southampton ganhou do Ipswich Town, por 1 a 0, em confronto entre os terceiros colocados da primeira e da segunda divisão do Inglês. Na próxima fase, o Tottenham pega o Leicester City em busca de uma vaga nas oitavas de final. O Southampton recebe o Crystal Palace. Ambos os jogos são no dia 24, um sábado.