Paulinho marca, Guangzhou empata e conquista sexto título chinês seguido

Mais uma vez, a celebração do título do Campeonato Chinês teve sotaque brasileiro. Neste domingo, o Guangzhou Evergrande do técnico Luiz Felipe Scolari conquistou a competição pela sexta vez consecutiva ao ficar no empate por 1 a 1 diante do Yanbian, em casa. O gol do título foi marcado pelo volante da seleção brasileira Paulinho.

O resultado levou o Guangzhou a 61 pontos, na liderança da competição, sete à frente do Jiangsu Suning. Como restam apenas duas rodadas para o fim, o time de Felipão não pode mais ser alcançado. Por isso, repetiu o feito de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, quando também ficou com o troféu.

O gol que garantiu a conquista antecipada aconteceu nos acréscimos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio da direita, Paulinho ficou com a sobra dentro da área e teve tempo de dominar antes de fuzilar para a rede. Bit-Garam Yoon ainda deixou tudo igual nos últimos minutos da partida, mas a festa já estava garantida.

Além de Paulinho e Felipão, o Guangzhou conta com Ricardo Goulart, ex-Cruzeiro, e Alan, ex-Fluminense. O colombiano Jackson Martínez, ex-Porto e Atlético de Madrid, é outro destaque. Ao longo destes seis títulos, a equipe também chegou a ter em seu elenco o zagueiro Paulão, os meias Renato Cajá e Conca, além dos atacantes Muriqui, Elkeson, Lucas Barrios e Robinho.