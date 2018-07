Paulinho marca pela 1ª vez e decreta virada do Barcelona sobre o Getafe

Com um gol decisivo de Paulinho, o Barcelona buscou a virada sobre o Getafe neste sábado, manteve o 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol e se isolou na liderança da tabela. O volante brasileiro marcou o segundo gol do triunfo por 2 a 1, após entrar em campo no segundo tempo.

Foi o primeiro gol do brasileiro com a camisa do time espanhol. Contratado na última janela de transferências, o volante da seleção brasileira entrou em campo aos 32 minutos do segundo tempo. E em uma de suas primeiras participações em campo, recebeu passe de Lionel Messi pela direita, entrou na área e bateu cruzado para as redes.

Muito festejado pelo brasileiro, o gol trouxe alívio à torcida catalã. Ainda invicto na competição, o Barça saiu atrás no placar e sofreu para marcar seus dois gols e confirmar o favoritismo.

O primeiro gol da partida saiu aos 39 minutos de jogo, em bela finalização do japonês Gaku Shibasaki. Ele acertou chute de primeira, de fora da área, e marcou um golaço, sem dar chances ao goleiro Ter Stegen.

Depois do gol, o Barcelona partiu para o ataque e iniciou pressão. O empate veio aos 17 minutos do segundo tempo, depois que o técnico Ernesto Valverde fez duas mudanças na equipe. Uma delas resultou na entrada de Denis Suárez no lugar de Iniesta. Ao receber passe de Sergi Roberto dentro da área, Denis acertou chute colocado e anotou o primeiro dos visitantes.

A segunda alteração foi a entrada de Paulinho, na vaga do croata Ivan Rakitic. E o volante da seleção brasileira não decepcionou o treinador, ganhando força para brigar por uma vaga entre os titulares.

O Barcelona chegou aos 12 pontos na tabela do Espanhol. O Real Sociedad, que também começou a rodada com nove, ainda jogará nesta rodada, e terá pela frente o Real Madrid, atual campeão.