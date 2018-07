Paulinho marca pela primeira vez e Tottenham goleia na Liga Europa

TBILISI - O Tottenham praticamente garantiu vaga na fase de grupos da Liga Europa nesta quinta-feira, ao golear o Dínamo Tbilisi por 5 a 0, mesmo atuando na Geórgia. O destaque da partida ficou por conta do primeiro gol de Paulinho com a camisa do time inglês, o segundo da vitória. Outro reforço londrino para a temporada, o atacante Soldado marcou duas vezes. Townsend e Danny Rose completaram o placar.

Contratado nesta janela para transferências junto ao Corinthians, por cerca de 20 milhões de euros, Paulinho ajudou a praticamente garantir o Tottenham na fase de grupo. Com o resultado, a equipe pode até perder por quatro gols de diferença na partida de volta, quinta-feira que vem, no estádio White Heart Lane, em Londres, que se classificará.

Nesta quinta, a goleada começou com o gol de Townsend, logo aos 11 minutos. Ele arrancou em contra-ataque e bateu forte de fora da área. O próprio Towsend construiu a jogada do segundo gol pela direita e cruzou na cabeça de Paulinho, que desviou para marcar.

Townsend estava impossível e fez nova bela jogada pela direita para Soldado marcar aos 12 minutos do segundo tempo. Danny Rose fez o quarto em lindo chute de fora da área, aos 18, e ainda havia tempo para Soldado fazer seu segundo e fechar o placar, ao receber cruzamento da esquerda e desviar para as redes aos 23 minutos.

Ainda nesta quinta, o Betis largou na frente do Jablonec, da República Checa, mesmo atuando fora de casa. O time espanhol marcou o primeiro, com Molina, sofreu o empate, com Kopic, mas voltou a ficar à frente com Cedric no segundo tempo e garantiu o triunfo por 2 a 1.

Os outros jogos do dia já encerrados pela fase preliminar da Liga Europa foram: Aktobe 2 x 3 Dínamo de Kiev, Karabakh 0 x 2 Eintracht Frankfurt e Kuban Krasnodar 1 x 0 Feyenoord.