Paulinho participa de jogo-treino e pode voltar ao Flamengo na quarta

O caso mais grave era de Paulinho, que está desde setembro do ano passado sem jogar por causa de uma contusão no joelho direito. É provável que o técnico Vanderlei Luxemburgo escale o jogador para a próxima rodada do Campeonato Carioca.

Entregues aos médicos do clube, Arthur Maia desfalcou o time por um jogo e Everton por dois. Eles também devem retornar ao time.

Enquanto os reservas estavam em campo, os titulares participaram de uma atividade regenerativa na academia. O time rubro-negro é o quarto colocado do Carioca, com 17 pontos, e volta a jogar nesta quarta-feira diante do Volta Redonda às 22 horas, no Maracanã.