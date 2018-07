Paulinho passa por cirurgia no cotovelo e desfalcará o Vasco por quatro meses

O atacante Paulinho, do Vasco, passou por cirurgia na manhã deste sábado, no Rio de Janeiro, para corrigir a fratura no cotovelo esquerdo. O jogador se machucou durante o empate sem gols contra o Cruzeiro, na última quarta-feira, pela Libertadores.

+ Confira a tabela do Campeonato Carioca

+ CBF anuncia mudanças na 2ª e 4ª rodadas do Brasileirão

+ Confira a tabela da Copa Libertadores

O vice-presidente médico do time carioca, Celso Monteiro, concedeu entrevista coletiva em São Januário e informou que a expectativa de retorno aos gramados do jogador é de quatro meses. "A cirurgia transcorreu dentro do previsto. Foi colocada um placa para segurar e não causar instabilidade na articulação dele", informou.

A cirurgia foi realizada em hospital na Barra da Tijuca pelos médicos Márcio Schiefer e Rickson Moraes, que foram acompanhados pelos funcionários do clube, os médicos Marcos Teixeira e Rodrigo Mendonça.

"Não vamos dar detalhes técnicos da cirurgia, até porque não estava presente. O tempo estimado é de quatro meses para não ocasionar nenhum outro tipo de problema mais para a frente", justificou o vice-presidente.

Monteiro explicou que, como a região operada faz parte de uma articulação, bastante utilizada quando acontece uma queda, haverá bastante cuidado com o retorno. "Se isso (uma queda) acontecer, ele pode ter algum problema no local. Por isso, entendemos que esse é o tempo correto de recuperação. Isso não impede dele treinar, só não poderá participar de jogos ou de atividades com contato. Por isso o tempo estipulado é de quatro meses", concluiu.