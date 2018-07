Paulinho passará por cirurgia no cotovelo e deve desfalcar Vasco por 45 dias

O atacante Paulinho realizou uma série de exames no cotovelo esquerdo nesta quinta-feira e a assessoria de imprensa do Vasco confirmou a necessidade de cirurgia. O time desembarcou à tarde no Rio de Janeiro após empate sem gols com o Cruzeiro, quarta-feira, no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo Grupo E da Libertadores.

A operação será realizada no final de semana para corrigir uma pequena lesão ligamentar. O prazo de recuperação só será informado após o procedimento, que é considerado simples. A expectativa é que ele volte aos gramados depois de 45 dias.

A certeza é que Paulinho desfalcará o Vasco contra o Botafogo na decisão do Campeonato Carioca, domingo, às 16 horas, no Maracanã. O técnico Zé Ricardo deve fazer mistério sobre o substituto, mas a tendência é que Andrés Ríos entre em seu lugar.

Paulinho caiu de mau jeito e teve o cotovelo deslocado no segundo tempo do duelo contra o Cruzeiro. Ele chorou muito no gramado e foi levado até a ambulância. Lá, os médicos conseguiram colocar o braço do atleta no lugar e ele acompanhou o restante da partida no banco de reservas, com o local da contusão imobilizado.

O elenco do Vasco se reapresenta na manhã desta sexta-feira no Centro de Treinamento de Vargem Pequena. Será a penúltima atividade da equipe antes da decisão do Campeonato Carioca. A preparação será encerrada no sábado, pela manhã, em São Januário.