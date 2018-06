Paulinho se diz ansioso para estreia do Vasco na Libertadores

Os últimos meses vêm sendo de constantes estreias para o jovem atacante Paulinho. Após ganhar sua primeira chance no time profissional do Vasco e, depois, no Brasileirão, o jogador de apenas 17 anos terá a oportunidade de jogar pela primeira vez na principal competição sul-americana: a Copa Libertadores. E ele não esconde a ansiedade para tanto.

"Estou motivado. É minha primeira pré-temporada e a impressão que estou tendo é a melhor possível", diz o jogador, que também estreará no Campeonato Carioca. "Teremos daqui a pouco a estreia no Carioca e uma partida importante pela Libertadores. O grupo está bastante focado nesse início de ano, pois sabe que ele já começa com decisões."

A estreia de Paulinho na Libertadores será no dia 31 de janeiro, no jogo de ida contra a Universidad Concepción, do Chile. A volta está marcada para 7 de fevereiro. O duelo de mata-mata vale vaga na terceira fase da pré-Libertadores. Se vencer os dois confrontos de mata-mata, o time carioca entrará na fase de grupos.

E o jovem jogador se diz preparado para encarar o desafio. "Hoje me sinto tranquilo e preparado para agarrar as oportunidades que aparecerem. Quero ter uma boa sequência na minha carreira e vou dar o melhor possível para atingir os meus objetivos", afirma Paulinho.

Antes da estreia na Libertadores, o atacante terá a oportunidade de disputar sua primeira partida pelo time profissional no Estadual. O Vasco estreará no dia 18, na próxima semana, contra o Bangu, em São Januário.