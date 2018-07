Paulinho sente a coxa, deixa treino e vira dúvida para o Flamengo no clássico O técnico Vanderlei Luxemburgo pode ganhar um problema de última hora para escalar o Flamengo diante do Vasco neste domingo, no jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. O atacante Paulinho sentiu um problema muscular nesta quinta-feira e virou dúvida para o duelo decisivo no Maracanã.