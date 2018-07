Paulinho sofre edema muscular e também desfalca o Santos contra o Audax Já classificado em primeiro lugar do Grupo 1, o Santos vai ter pelo menos sete desfalques para enfrentar o Audax, domingo, às 16h, na Vila Belmiro. Nesta quinta-feira, o departamento médio informou que o atacante Paulinho sofreu um edema no músculo posterior da coxa direita e a tendência é que ele seja poupado no domingo.