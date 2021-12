Paulinho usará camisa 15, mesma que vestiu na seleção e ao chegar no Corinthians

O volante Paulinho não quis saber de se indispor com o companheiro Renato Augusto e abriu mão da camisa 8 no Corinthians. Ele vai utilizar o número 15 na equipe, o mesmo do começo de sua trajetória no clube e que vestiu na seleção brasileira, inclusive na Copa do Mundo da Rússia, em 2018.

"Fiel, vou utilizar o número 15. Minha primeira passagem no Corinthians e na seleção brasileira foi com o número 15, esse é o motivo de utilizá-lo novamente no Timão", afirmou o volante, mostrando sua nova camisa.

Quando foi contratado do Bragantino, após o Paulistão de 2010, Paulinho foi inscrito para às oitavas de final da Copa Libertadores com a 15, pois Elias já vestia o 8. Ele só herdou o número quando o então segundo volante titular deixou o Corinthians. Agora opta pela camisa da estreia, 11 anos depois.

Paulinho ainda será apresentado oficialmente pelo Corinthians, possivelmente na volta das férias. Mas mandou um primeiro recado à torcida, garantindo que "o bicho vai pegar" na próxima temporada. "Fala, Fiel, Paulinho falando aqui. Guerreiro está de volta. Ano que vem o bicho vai pegar, conto com a presença de vocês. 'Vamo que vamo'. Estamos juntos e ótimo fim de ano aí para vocês também", falou o jogador, que já vem aprimorando o físico no CT Joaquim Grava faz alguns dias.

NOVO PARCEIRO

A contratação de Paulinho só foi possível graças à nova parceria do clube. Nesta quarta-feira, a diretoria do Corinthians também anunciou acordo com a Taunsa, que divulgará sua marca em espaços físicos do clube e do CT.

"O Sport Club Corinthians Paulista e o Grupo Taunsa anunciam um acordo inédito no futebol brasileiro: pela primeira vez, uma equipe de primeiro escalão se alia a uma marca nacional do setor agro, em uma parceria que prevê diversas ações sociais, de marketing e de comunicação, com investimentos que visam impulsionar o futebol e os esportes do Corinthians, divulgando e fortalecendo o setor mais estratégico do país na economia global", anunciou o clube. "Como investimento inicial, a Taunsa já chega viabilizando a contratação do craque Paulinho pelo Timão."