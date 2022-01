Paulinho volta para cravar nome de vez no Corinthians e se define segundo volante

O volante Paulinho foi apresentado oficialmente neste sexta-feira pelo Corinthians. Ainda longe do físico ideal, o jogador retornou "para casa" após quase nove anos atuando fora do País, com a missão de escrever de vez seu nome na história do clube. Aos 33 anos, o camisa 15 revelou a predileção de manter as origens como segundo volante e quer fazer um novo ciclo vencedor com a camisa alvinegra.

Paulinho defendeu o Corinthians entre 2010 e 2013, ganhou o Brasileirão de 2011 e foi peça importante nas conquistas da Copa Libertadores e o Mundial de Clubes, ambos em 2012. Até hoje ele é lembrado pelo gol diante do Vasco que levou a equipe à semifinal da competição sul-americana. Vendido ao Tottenham após o título estadual de 2013, saiu falando em voltar para e cumpriu as palavras.

"Sou um cara movido a desafios, sai daqui em 2013 e disse que um dia voltaria. Voltei e estou aqui. Óbvio que o torcedor lembra do Paulinho da primeira passagem, mas quero que ele lembre também daqui para frente, aaté quando eu parar de jogar", disse na apresentação no CT Joaquim GRava. "É um clube que me proporcionou coisas grandiosas. Eu tive uma parcelinha de ajuda em tudo que construímos, e quero ser lembrado até o fim do meu ciclo no Corinthians."

E nem ousem chamá-lo de velho. Paulinho se disse "jovem ainda", mesmo reconhecendo que os treinos em casa não são iguais ao do clube, e que ainda carece de um melhor preparo para estar apto a estrear na primeira rodada do Paulistão, diante da Ferroviária, na Neo Química Arena, dia 25.

Garantindo que o fôlego e disposição serão as mesmas, ele praticamente descartou a possibilidade de repetir as atuações de segundo atacante realizadas no Guangzhou Evergrande, da China.

"As minhas características continuam as mesmas. Nos últimos dois, três anos atuando na China eu joguei um pouquinho mais à frente devido à necessidade do treinador. Praticamente como um segundo atacante, mas não é minha função. Minha função é um segundo volante que chega à frente", enfatizou. "Agora é pensar daqui para frente, a forma que a comissão técnica vai querer me utilizar na equipe, e sempre vou estar à disposição para fazer meu melhor e ajudar meus companheiros e o clube."

Mesmo em ano de Copa, Paulinho deixou de lado o pensamento na seleção brasileira após disputar dois mundiais e garantiu que a cabeça está toda no clube. "Meu foco é o Corinthians. É ano de Copa do Mundo, todos os jogadores sonham e pensam em jogar uma Copa, mas devido a esse último ano ter sido muito complicado, hoje não vejo outra coisa que não seja o Corinthians", garantiu. "Não consigo pensar em seleção brasileira sem pensar no Corinthians. As coisas que aconteceram na minha vida sempre vieram naturalmente. Estou feliz por voltar à minha casa e meu foco está no Corinthians."

Paulinho disputou 167 partidas na história corintiana, com 34 gols. Contratado com ajuda da Taunsa, parceira oficial do clube, agradeceu o empenho de todos neste retorno e prometeu retribuição em campo. A torcida está animada.