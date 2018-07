Paulista, de Jundiaí, apresenta 11.º reforço para 2011 O Paulista apresentou, nesta quarta-feira, o seu 11.º reforço para a temporada de 2011. O meia Rone Dias, que tem vínculo com o Ceará e defendeu o América-RN, assinou contrato até o final do Campeonato Paulista. Até agora, o time de Jundiaí já havia contratado o goleiro Cristiano, o zagueiro João Paulo, o lateral Da Silva, os volantes Fernando Miguel, Bruno Formigoni, Guigov e Baiano, além do atacante Fabiano.