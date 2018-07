Paulista derrota Comercial e mantém 100% no Paulistão

JUNDIAÍ - O Paulista manteve o aproveitamento 100% no Campeonato Paulista, ao vencer o Comercial por 3 a 0, na noite desta quarta-feira, no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, pela segunda rodada do campeonato. Como já tinha derrotado a Portuguesa na estreia, o time soma agora seis pontos e deixa o adversário de Ribeirão Preto ainda sem pontuar.

A promessa dos dois técnicos era de atacar o adversário desde o início do jogo. Tanto o Paulista, de Sérgio Baresi, como o Comercial, de Márcio Fernandes, realmente alternaram bons ataques nos primeiros minutos.

André Bilinha, por exemplo, chutou de fora da área e deu susto na defesa do Paulista ao acertar o travessão do goleiro Vagner aos 18 minutos. Aos poucos, porém, o time da casa dominou as ações no meio-de-campo e passou a dominar o jogo.

Assim, o Paulista abriu o placar aos 27 minutos, numa falha do goleiro Alex Santana. Ele tentou agarrar o chute de Dener, mas a bola passou debaixo do seu corpo. Depois disso, o time da casa ainda teve outras chances para ampliar a vantagem, mas desperdiçou todas.

No segundo tempo, o Comercial tentou pressionar, enquanto o Paulista apostou no contra-ataque. A tática do time de Jundiaí deu certo aos 24 minutos, quando Renan Marques cabeceou firme e fez 2 a 0. Depois disso, os donos da casa ainda ampliaram aos 47, com Chiquinho, e definiram a vitória.

Pela terceira rodada do Paulistão, o Paulista volta a jogar no domingo, quando recebe o Santos. Antes disso, o Comercial faz o dérbi de Ribeirão Preto com o rival Botafogo no sábado.

PAULISTA 3 x 0 COMERCIAL

PAULISTA - Vagner; Samuel Xavier (Eduardo Praes), Junior Alves, Diego Ivo e Reinaldo; Madson, Wellington, Dener (Chiquinho) e Danilo Gomes; Ricardinho (Rychelly) e Renan Marques. Técnico: Sérgio Baresi.

COMERCIAL - Alex Santana; Marcelo Ferreira, Fabão, Rafael Tavares e Rossato (Sidny); André Bilinha (Daniel Costa), Vagner, Jonilson e Romerito; Elionar Bombinha e Carlos Magno. Técnico: Márcio Fernandes.

Gols - Dener, aos 27 minutos do primeiro tempo; Renan Marques, aos 24, e Chiquinho, aos 47 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Luiz Vanderlei Martinucho.

Cartões amarelos - Carlos Magno, Rafael Tavares, Diego Ivo e Madson.

Renda - R$ 37.000,00.

Público - 1.614 pagantes.

Local - Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí (SP).