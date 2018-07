Paulista dispensa cinco jogadores e espera reagir no Campeonato Estadual

JUNDIAÍ - Depois de trocar de comando técnico - saiu Giba e entrou Márcio Bittencourt - o rendimento do Paulista, de Jundiaí, não melhorou no Campeonato Paulista - com apenas dois pontos, está dentro da zona de rebaixamento à Série A2 de 2015. Por isso, a diretoria resolveu dispensar cinco jogadores na esperança de "dar uma mexida com o elenco".

Desde esta quinta-feira, cinco jogadores não fazem mais parte do grupo: os laterais Raul e Jeff Silva, o volante Fabrício e os meias Esquerdinha e Dinelson. O fato curioso é que dos atletas que deixaram o clube, somente Fabrício não vinha atuando como titular. Raul, Jeff Silva, Esquerdinha e Dinelson eram titulares absolutos, tanto com o técnico Giba como com o substituto Márcio Bittencourt.

Por outro lado, o meia Diego Rosa, ex-Vasco, Ponte Preta e ABC, foi anunciado de forma oficial. Ele chega à Jundiaí em uma situação difícil. O Paulista é o penúltimo colocado na classificação geral. Após a derrota para o Penapolense por 2 a 1, na última rodada, o time busca a reabilitação fora de casa. Neste domingo, visita o Linense, no estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins.