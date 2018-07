Paulista é surpreendido em Jundiaí pelo São Caetano e perde primeira

JUNDIAÍ - Caiu nesta quinta-feira o último time do interior ainda invicto no Campeonato Paulista. Em tarde inspirada do meia Marcelo Costa, autor de dois gols, o São Caetano bateu o Paulista, por 2 a 1, nesta tarde, no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí. O duelo foi válido pela sexta rodada.

Com a queda do clube de Jundiaí, agora somente Palmeiras, Corinthians e São Paulo seguem sem derrotas. Apesar de perder a invencibilidade, os donos da casa seguem no quarto lugar, com 13 pontos. Por outro lado, os visitantes chegam aos oito pontos e se afastam dos últimos colocados.

As equipes fizeram uma primeira etapa aberta. Logo aos 3 minutos, Marcelo Costa tentou surpreender Vágner, por cobertura, e finalizou do meio-campo. A bola tocou no travessão. Apesar do lance de perigo, o time da casa abriu o placar. Aos 15 minutos, Danilo Gomes aproveitou assistência de Renan Marques marcou.

Em seguida, o São Caetano passou a dominar a partida e em três minutos virou o marcador. Primeiro aos 29 minutos, em cabeçada de Marcelo Costa após cruzamento de Geovanne. Dois minutos depois, o meia marcou novamente após finalização cruzada de Anselmo pelo lado esquerdo.

No segundo tempo, o Paulista não conseguiu reagir. Ao contrário dos jogos anteriores, o time assistiu ao adversário dominar as ações. E por muito pouco não sofreu mais gols. Além das boas defesas de Vágner, a trave salvou o time outra finalização de Marcelo Costa.

O Paulista volta a campo contra o Guarani, no próximo domingo, às 17 horas, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. No mesmo dia, às 18h30, o São Caetano recebe o Comercial, no Estádio Anacleto Campanella, no ABC paulista.

PAULISTA 1 x 2 SÃO CAETANO

PAULISTA - Vágner; Samuel Xavier (Eduardo Praes), Junior Alves, Diego Ivo e Reinaldo; Bruno Formigoni (Fabrizzyo), Bruno Octávio, Diego Barboza (Chiquinho) e Danilo Gomes; Renan Marques e Richelly. Técnico - Sérgio Baresi.

SÃO CAETANO - Luiz; Daniel, Jorge Luiz, Preto Costa e Diego; Augusto Recife, Moradei, Anselmo (Marcone) e Marcelo Costa; Betinho (Pedro Júnior) e Geovanne (Aílton). Técnico - Márcio Araújo.

GOLS - Danilo Gomes, aos 15, e Marcelo Costa, aos 29 e aos 32 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Antonio Rogério Batista do Prado.

RENDA - R$ 33.585,00.

PÚBLICO - 1.425 pagantes.

LOCAL - Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí.