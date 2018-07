Paulista fatura torneio e vai à Copa do Brasil

Com o título, o Paulista garantiu vaga para a disputa da Copa do Brasil de 2011, torneio que já conquistou em 2005, sobre o Fluminense.

No ano passado, o Paulista havia ficado com o vice-campeonato, perdendo para o Votoraty, dirigido à época pelo ex-atacante Fernando Diniz, atual comandante do Paulista e que, portanto, faturou o bicampeonato.

Mesmo jogando com a vantagem do empate, o Paulista começou melhor no primeiro tempo e criou várias chances de gol. O Red Bull melhorou na etapa final e abriu o placar aos cinco minutos. Alex Rafael desceu pela direita e tentou cruzar, mas o chute foi em direção ao goleiro Vinícius, que acabou se atrapalhando e acabou colocando a bola para dentro do gol.

O Paulista não se abateu e teve a primeira chance de empatar quando o árbitro marcou pênalti de Carlinhos em cima de Michel. Hernani cobrou na trave.

Depois de muita pressão, o Paulista chegou ao empate quase no último lance da partida, aos 44 minutos. Depois de cobrança de escanteio, o zagueiro Rodrigo Sabiá subiu mais que a defesa e cabeceou sem chances para o goleiro Luiz Fernando.