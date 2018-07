Paulista ganha do Atlético Sorocaba com três gols em seis minutos

JUNDIAÍ - O Paulista confirmou o bom momento que vive no Paulistão e vencer o Atlético Sorocaba por 3 a 1, nesta sexta-feira à noite, no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, na abertura da nona rodada. Assim, depois de somar quatro pontos fora de casa, o time ganhou também como mandante e passou a ter 13 pontos no campeonato - o adversário ficou com seis, ainda na zona de rebaixamento.

O Atlético Sorocaba entrou em campo com seis desfalques. Mesmo assim, começou melhor e criou duas boas chances para abrir o placar. Uma com Marquinhos, que acertou o travessão aos 18 minutos. E outra com Bruninho, que desviou passe de Misael aos 28 e mandou para fora, com a bola passando bem perto da trave.

Depois disso, em apenas seis minutos, o Paulista praticamente liquidou o jogo. Aos 31, Chiquinho fez um lançamento longo para Cassiano Bodini, que dominou com o pé direito e bateu de esquerda. A defesa pediu impedimento, que não houve. A bola explodiu na parte debaixo do travessão e entrou: 1 a 0. No lance seguinte, Chiquinho lançou novamente Cassiano Bodini, que cruzou para Marcelo Macedo tocar de cabeça e fazer 2 a 0.

Aos 37 minutos, o Paulista fez mais um. Numa cobrança de falta com estilo, o lateral Rodolfo Testoni bateu de curva e tirou a bola do goleiro Marcelo Moretto, abrindo 3 a 0.

No começo do segundo tempo, o Atlético Sorocaba diminuiu com Edson Sitta. Ele recebeu a bola livre dentro da área e bateu cruzado, aos cinco minutos. De forma natural, o Paulista se fechou na defesa e sofreu uma esperada pressão do adversário. Mas manteve bem o controle do jogo e garantiu a vitória em casa.

Pela 10ª rodada do Paulistão, o Atlético Sorocaba volta a atuar fora de casa, desta vez diante do Bragantino, em 2 de fevereiro, em Bragança Paulista. Já o Paulista entrará em campo apenas no dia 14, porque o jogo contra o Palmeiras, no Pacaembu, foi adiado.

PAULISTA 3 X 1 ATLÉTICO SOROCABA

PAULISTA - Richard; Thales, Lázaro (Igor), Dráusio e Rodolfo Testoni; Matheus, Kasado, Renato Ribeiro e Chiquinho (Régis); Cassiano Bodini (Flávio) e Marcelo Macedo. Técnico - Giba Maniaes.

ATLÉTICO SOROCABA - Marcelo Moretto; Murilo, Fábio Sanches e Wellington; Edson Sitta, Rai, Gilberto (João Artur), Bruninho e Marquinhos (Jorge Preá); Tiago Marques (Helton Luiz) e Misael. Técnico - Estevam Soares.

GOLS - Cassiano Bodini, aos 31, Renato Ribeiro, aos 32, e Rodolfo Testoni, aos 37 minutos do primeiro tempo; Edson Sitta, aos 5 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Luiz Vanderlei Martinucho.

CARTÕES AMARELOS - Cassiano Bodini (Paulista); Murilo, Jorge Preá, Misael e Wellington (Sorocaba).

RENDA - R$ 25.365,00.

PÚBLICO - 1.120 pagantes.

LOCAL - Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí (SP).