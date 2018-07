Paulista goleia Santo André, que segue sem vencer

O Santo André segue sem vencer e com apenas seis pontos no estadual, na zona de rebaixamento, ocupando a 18.ª colocação. Os visitantes quebraram um jejum de três derrotas e três empates, chegaram aos 12 pontos, em oitavo lugar, dentro, mesmo que de forma provisória, da zona de classificação às quartas de final.

O Paulista foi melhor durante toda a primeira etapa e, por isso, saiu de campo com a vantagem. O primeiro gol aconteceu aos 5 minutos, quando Hernane recebeu na área de costas para o gol e rolou para Barbosa chutar para as redes. Aos 33 minutos, o mesmo Hernane recebeu na entrada da área, avançou e bateu de esquerda na saída do goleiro, fazendo o segundo gol.

No segundo tempo, os visitantes garantiram os três pontos aos 20 minutos, quando João Paulo arriscou de longe, a bola desviou nas costas de Samuel Xavier e entrou. Aos 41 minutos, Vanderlei sofreu pênalti, e Guigov foi para a cobrança, fazendo o quarto.

O Santo André volta a jogar no próximo sábado, em casa, às 18h30, para receber a Ponte Preta. O Paulista entra em campo no domingo, às 18h30, para receber o Mirassol.

SANTO ANDRÉ - 0 - Neneca; Anderson, Sandoval e Marcelo Godri; Edvan, Alex Silva (Aloísio), Juan Felipe e Valmir (Edilson); Adriano Louzada (Borebi) e Rychely. Técnico - Pintado.

PAULISTA - 4 - Cristiano; Weldinho, Eli Sabiá, Rodrigo Sabiá e Guigov; João Paulo, Bruno Formigoni, Baiano (Sidney) e Rone Dias (Samuel Xavier); Diego Barboza (Vanderlei) e Hernane. Técnico - Wagner Lopes.

Gols - Barboza, aos 5, e Hernane, aos 32 minutos do primeiro tempo; João Paulo, aos 20, e Guigov, de pênalti, aos 41 minutos do segundo tempo; Árbitro - Luiz Vanderlei Martinucho; Cartões amarelos - Guigov e Edvan; Renda - R$ 10.425,00; Público - 596 pagantes; Local - Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.

