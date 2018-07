Paulista perde, mas conquista o título da Copa Paulista

Na primeira partida, o Paulista havia vencido o Comercial por 2 a 0, em Jundiaí, e poderia perder por até um gol de vantagem. E foi justamente o que aconteceu. A alegria ficou para os torcedores do time de Jundiaí, que viajaram até Ribeirão Preto para comemorarem o bicampeonato.

Com esse título, o Paulista garantiu uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Antes, o time de Jundiaí já havia erguido o troféu em 1999 e no ano passado. Mesmo com o vice, a torcida aplaudiu bastante os jogadores do Comercial, principalmente pela raça demonstrada dentro de campo.

O primeiro tempo entre os dois times foi bastante disputado, mas sem grandes lances de perigo. Na volta do intervalo, o Paulista abriu o placar aos 19 minutos, com Carlão, mas levou a virada na sequência. O artilheiro Henan marcou dois gols e o Comercial pressionou até o final, sem conseguir o terceiro gol, que levaria a decisão para os pênaltis.

Mesmo após o apito final do árbitro, a torcida do Comercial aplaudiu o time, mostrando que estava contente com o desempenho do elenco, principalmente pelo que aconteceu na temporada de 2011. O curioso é que a final aconteceu no estádio do rival Botafogo porque o Palma Travassos passa por reformas. No primeiro semestre, o Comercial conquistou o tão sonhado acesso à elite e depois chegou à decisão da Copa Paulista.