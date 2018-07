Paulista surpreende Portuguesa e faz 2 a 0 no Canindé

SÃO PAULO - Após uma campanha impecável na Série B do Campeonato Brasileiro de 2011, a Portuguesa sonha com o título estadual em 2012. O primeiro passo da Lusa neste Paulistão, porém, não foi animador. O Paulista foi até o Canindé e bateu os donos da casa, por 2 a 0, na tarde deste sábado, na abertura da primeira rodada.

Com esta vitória, o time de Jundiaí, que vem embalado pelo título da Copa Paulista do ano passado, começa bem na busca por seus objetivos. Além de se manter na elite estadual, a equipe sonha com o Título do Interior e também com uma vaga na Série D do Brasileiro. O mesmo não se pode dizer da Portuguesa, que começou a pré-temporada falando em título.

Apesar de ter um elenco com caras desconhecidas, o Paulista mostrou-se um time organizado. Além de dar poucos espaços, soube aproveitar bem os erros defensivos da Lusa. Foi assim que marcou o gol da vitória, ainda aos quatro minutos do primeiro tempo. O meia Dener recebeu próximo à grande área e acertou um belo chute, de virada, no canto esquerdo do goleiro Wéverton.

No restante da primeira etapa, o time de Jundiaí jogou melhor e poderia ter saído com uma vantagem maior. No intervalo, o técnico Jorginho, insatisfeito com o time, sacou os atacantes Rodriguinho e Vandinho para as entradas do meia Maylson e do lateral Raí.

A Portuguesa pressionou durante todo o segundo tempo, mas pecou nas finalizações. O castigo veio aos 42 minutos. Em contra-ataque mortal, o meia Fabrizzyo cruzou da direita e o atacante Rychelly esticou a perna para desviar de primeira e matar o jogo para os visitantes.

Na próxima quarta-feira, às 22 horas, a Portuguesa volta a campo para o clássico contra o Palmeiras, no Pacaembu, em São Paulo. Enquanto isso, o Paulista joga contra o Comercial, no mesmo dia, às 19h30, no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí.

PORTUGUESA 0 x 2 PAULISTA

PORTUGUESA - Weverton; Luís Ricardo, Leandro Silva, Renato e Marcelo Cordeiro; Léo Silva (Wilson Júnior), Boquita, Henrique e Edno; Rodriguinho (Mayson) e Vandinho (Raí). Técnico - Jorginho.

PAULISTA - Vagner; Eduardo Praes, Junior Alves, Diego Ivo e Reinaldo; Wellington, Madson, Dener e Danilo Gomes (Welton); Ricardinho (Fabrizzyo) e Renan Marques (Rychelly). Técnico - Sérgio Baresi.

Gols - Dener, aos 4 minutos do primeiro tempo; Rychelly, aos 42 do segundo.

Árbitro - Rodrigo Braghetto.

Cartões amarelos - Reinaldo, Eduardo Praes, Marcelo Cordeiro, Vágner.

Renda - R$ 65.975,00.

Público - 2.853 pagantes.

Local - Estádio do Canindé, em São Paulo (SP).