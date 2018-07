Paulista vira em Jundiaí e afunda XV de Piracicaba no Paulistão

JUNDIAÍ - Foi no sufoco, mas o Paulista virou sobre o XV de Piracicaba e venceu por 2 a 1, em partida realizada na noite deste domingo, no Estádio Jayme Cintra, pela 14.ª rodada do Campeonato Paulista. O time de Jundiaí ainda sonha com a classificação, enquanto o adversário luta desesperadamente contra o rebaixamento.

Com essa vitória, o Paulista chegou aos 19 pontos e subiu para a nona colocação. A diferença para o Bragantino, oitavo, é de quatro pontos. Enquanto isso, o time de Piracicaba, que perdeu um pênalti no jogo, se afunda na zona de rebaixamento, em penúltimo lugar, com dez pontos.

Muitos torcedores ainda entravam no Jayme Cintra quando o XV de Piracicaba abriu o placar. Aos 2 minutos, Adilson foi derrubado por Diogo dentro da área e o árbitro deu pênalti. O próprio atacante cobrou com categoria no canto esquerdo e marcou. O Paulista teve mais posse de bola, mas não chegou com perigo ao gol de Gilson. O empate veio só no primeiro minuto do segundo tempo. O meia Reinaldo soltou a bomba em cobrança de falta e contou com uma falha do goleiro Gilson, que foi para a bola com a mão mole.

Depois disso, os dois times criaram boas chances e a melhor foi do XV de Piracicaba. André Cunha foi derrubado por Diego Ivo dentro da área. O árbitro assinalou pênalti, mas Cunha bateu mal e Vagner defendeu. No rebote, Diego Silva acertou a trave. O erro custou caro quando Diego Ivo aproveitou cobrança de escanteio e desviou quase dentro da pequena área para virar o jogo.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo, pela 15.ª rodada do Paulistão. O Paulista enfrenta o Oeste, às 18h30, no Estádio dos Amaros. No mesmo horário, o XV de Piracicaba recebe o Guaratinguetá, no Estádio Barão de Serra Negra.

PAULISTA 2 x 1 XV DE PIRACICABA

PAULISTA - Vágner; Diogo, Pereira (Bruno Formigoni) e Diego Ivo; Samuel Xavier, Wellington, Madson, Reinaldo e Correia; Rychely e Diego Barboza (Cassiano). Técnico - Luiz Carlos Martins.

XV DE PIRACICABA - Gilson; Vinicius Bovi, Rafael Santos, Glauber e Edu Silva; Adilson Goiano, Diego Silva, Ricardinho e Diguinho (André Cunha); Paulinho e Adilson (Hugo). Técnico - Estevam Soares.

GOLS - Adilson, aos 2 minutos do primeiro tempo; Reinaldo, a um, e Diego Ivo, aos 33 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Braghetto.

CARTÃO AMARELO - Nenhum.

PÚBLICO - 1.291 pagantes.

RENDA - R$ 30.555,00.

LOCAL - Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí.