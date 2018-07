Paulistanos articulam homenagem às vítimas da Chapecoense

Os paulistanos também se mobilizaram após a tragédia envolvendo o time da Chapecoente e convocaram torcedores a participar de um evento, nesta quarta-feira, às 21 horas, para "aplaudir a Chapecoense no horário que disputaria a partida contra o Atlético Nacional" pela final da Copa Sul-Americana. A concentração do ato será em frente ao Masp, na Avenida Paulista.

"Corinthiano? Palmeirense? São-paulino? Santista? Lusitano? Seja qual for sua torcida, é mais do que justo fazer uma homenagem ao time que teria nossa torcida no jogo desta quarta e que não pôde disputar sua primeira final internacional.Vamos aplaudir a Chapecoense no horário que disputaria a partida contra o Atlético Nacional. Pode vestir a camisa do seu time, de boa. A gente é capaz de superar as rivalidades em nome de uma causa grande. Vamo, vamo, Chapê", escreveram os organizadores na descrição do evento.

O acidente aéreo na Colômbia deixou 71 mortos e seis feridos, entre jogadores de Santa Catarina e comissão técnica, além de jornalistas, convidados e tripulantes. Na terça-feira, o clima de comoção dominou a cidade de Chapecó. Em prantos, os catarinenses rezaram pelas vítimas em uma missa e fizeram vigília na Arena Condá.