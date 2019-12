Paulistão 2020: grupos, jogos, tabela e mais informações

O Campeonato Paulista de 2020 promete ser agitado e com bons jogos, já que a expectativa é que o Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos formem grandes elencos, pois o quarteto também estará na Libertadores. O torneio ainda conta com as tradicionais surpresas do interior e neste ano teremos o Bragantino também como uma força do Estado, por fazer parte da elite nacional.

O Corinthians conquistou as últimas três edições do Paulistão. Antes, o Santos havia conquistado duas seguidas. Palmeiras e São Paulo estão na fila. O time alviverde ganhou pela última vez em 2008. A equipe tricolor, em 2005. E o último time do interior a ficar com a taça foi o Ituano, em 2014. Confira as principais informações do Paulistão 2019.

Quando começa o Paulistão 2020?

O principal campeonato estadual do Brasil, o Paulistão, tem início no dia 22 de janeiro, quarta-feira. Os horários ainda não foram definidos pela Federação Paulista, mas a primeira rodada terá os seguintes jogos

Corinthians x Botafogo

Ferroviária x Mirassol

Inter de Limeira x Guarani

Ituano x Palmeiras

Novorizontino x Oeste

Ponte Preta x Santo André

Santos x Bragantino

São Paulo x Água Santa

Grupos do Paulistão 2020

Grupo A: Santos, Água Santa, Oeste e Ponte Preta

Santos, Água Santa, Oeste e Ponte Preta Grupo B: Palmeiras, Botafogo, Novorizontino e Santo André

Palmeiras, Botafogo, Novorizontino e Santo André Grupo C: São Paulo, Inter de Limeira, Ituano e Mirassol

São Paulo, Inter de Limeira, Ituano e Mirassol Grupo D: Corinthians, Bragantino, Ferroviária e Guarani

Onde assistir ao jogos do Paulistão?

O Campeonato Paulista terá transmissão pelos canais Globo, SporTV e Premiere, que também vão passar online as partidas em seus sites e aplicativos.

Quais times vão jogar o Paulistão?

Água Santa (Diadema)

Botafogo (Ribeirão Preto)

Bragantino (Bragança Paulista)

Corinthians (São Paulo)

Ferroviária (Araraquara)

Guarani (Campinas)

Inter de Limeira (Limeira)

Ituano (Itu)

Mirassol (Mirassol)

Novorizontino (Novo Horizonte)

Oeste (Barueri)

Palmeiras (São Paulo)

Ponte Preta (Campinas)

Santos (Santos)

Santo André (Santo André)

São Paulo (São Paulo)

Vai ter VAR no Paulistão?

Sim, mas o VAR passará a ser utilizado apenas a partir das quarta de final. Na fase de grupos não terá VAR.

Maiores campeões paulista

Corinthians: 30 Palmeiras e Santos: 22 São Paulo: 21 Paulistano: 11 São Paulo Athletic: 4 Portuguesa e AA das Palmeiras: 3 Germânia, S.C Americano, Internacional, São Bento e Ituano: 2 São Caetano, Bragantino e Inter de Limeira: 1

Por que o Água Santa vai jogar o Paulistão?

O Red Bull se fundiu com o Bragantino. Como os dois clubes estavam na Série A-1, abriu uma vaga, que foi ocupada pelo terceiro colocado da Série A-2, que é o Água Santa.

Quando serão os clássicos?

(as datas podem sofrer alterações)

26/01 Palmeiras x São Paulo (2ª rodada)

02/02 Corinthians x Santos (4ª rodada)

16/02 São Paulo x Corinthians (6ª rodada)

01/03 Santos x Palmeiras (8ª rodada)

15/03 São Paulo x Santos (10ª rodada)

22/03 Corinthians x Palmeiras (11ª rodada)

Regulamento do Campeonato Paulista

O campeonato será disputado por 16 clubes divididos em quatro grupos com quatro times cada. Na primeira fase, os times enfrentam as equipes dos outros grupos. Os dois melhores classificados de cada chave se enfrentarão nas quartas de final em jogo único. A semifinal também será em jogo único e a decisão acontecerá em duas partidas.

Rebaixamento do Paulista

Os dois times que menos pontuarem serão rebaixados, independentemente do grupo que estiverem.