Paulistão 2020: Palmeiras e São Paulo tentam acabar com jejum de títulos

O Campeonato Paulista de 2020 se inicia com Palmeiras e São Paulo tendo mais uma chance de dar fim a um longo jejum sem conquista do Estadual e também encerrar a hegemonia da dupla Corinthians e Santos. Nos últimos 11 anos, os rivais alvinegros venceram dez vezes e o Ituano conquistou o Paulistão uma vez. Último título paulista de Palmeiras e São Paulo já completam mais de dez anos.

Dentre os dominantes, o Corinthians é quem se destaca. A equipe corintiana conquistou os últimos três campeonatos e ainda ganhou também em 2013 e 2009. O Santos conquistou a taça em 2010, 11, 12, 15 e 16. E o Ituano ganhou em 2014.

Último título paulista do Palmeiras

O Palmeiras não é campeão desde 2008, quando derrotou a Ponte Preta no antigo Palestra Itália. De lá para cá, a equipe alviverde conquistou apens um vice em 2015 e 2018. No ano passado, caiu na semifinal para o São Paulo.

Último título paulista do São Paulo

Já o jejum do São Paulo é ainda maior. A última vez que o São Paulo conquistou o Campeonato Paulista foi em 2005. Na ocasião, o time tricolor bateu o Corinthians na decisão. Depois disso, as melhores campanharam foram vice em 2006 (perdeu a decisão para o Santos) e no ano passado, quando perdeu para o Corinthians.