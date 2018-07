Paulistão de 2013 mantém formato e começará em 19 de janeiro

SÃO PAULO - O Campeonato Paulista de 2013 manterá o formato das suas duas edições anteriores e durará exatos quatro meses, conforme foi decidido nesta quinta-feira, durante o conselho técnico da Federação Paulista de Futebol, em São Paulo. A competição terá início em 19 de janeiro e terminará em 19 de maio.

A temporada de 2013 vai estrear um novo modelo no futebol brasileiro, com a Copa do Brasil durando o ano todo. Por isso, o Campeonato Paulista ganhou uma semana a mais em comparação à edição de 2011. No total, são 23 datas reservadas para a competição.

Da primeira à sétima rodada os times terão que jogar duas vezes por semana no Paulistão. Depois, da oitava (em 17 de fevereiro) até a 12.º, os jogos são apenas no fim de semana. Mais quatro rodadas acontecerão em espaço reduzido de apenas 15 dias. Já as três rodadas decisivas do turno e as quatro datas de mata-mata serão em fins de semana.

Pelo regulamento, todos os times jogam entre si no turno. Os oito primeiros avançam às quartas de final, decidida em jogo único, assim como a semifinal. Apenas a decisão acontecerá em ida e volta, nos dias 12 e 19 de maio.

Palmeiras e São Paulo estreiam em casa, respectivamente contra Bragantino e Mirassol. O Santos, atual tricampeão, começa visitando o São Bernardo, que volta à primeira divisão. O Corinthians joga contra o Paulista na primeira rodada.

O Palmeiras joga fora de casa os clássicos contra São Paulo e Corinthians, mas recebe o Santos. O time corintiano também joga dois clássicos como visitante e só atua em casa contra o Palmeiras. O São Paulo recebe seus dois rivais paulistanos e vai à Vila Belmiro pegar o Santos. Vale lembrar que a Portuguesa foi rebaixada e jogará a Série A-2 em 2013.