Paulistão de futebol feminino: R$ 1 milhão para o campeão e todos os jogos ao vivo 

Com camisas tradicionais do futebol nacional, o Campeonato Paulista Feminino começa nesta quarta-feira e terá a maior premiação da história da modalidade no Brasil. Segundo o regulamento, mais de R$ 2,6 milhões serão distribuídos, com aporte financeiro do Sicredi, patrocinador da competição. O campeão vai receber R$ 1 milhão.

Além de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, a disputa terá equipes como Ferroviária, Red Bull Bragantino, Portuguesa, São José, EC São Bernardo, Pinda, Taubaté e Realidade Jovem. Na primeira fase, os 12 times se enfrentam em turno único, com os quatro melhores avançando às semifinais. As partidas decisivas contarão com o suporte do VAR.

O Paulistão Feminino 2022 terá transmissão ao vivo de todos os jogos, com distribuição inédita multiplataforma, nos canais SporTV, YouTube, TNT Sports, Paulistão Play, Facebook e Rede Globo (finais). A decisão do torneio está prevista para o dia 21 de dezembro. "Acreditamos muito no potencial das jogadoras e do torneio e essa possibilidade de assistir aos jogos em diferentes plataformas ajuda a aumentar e diversificar o público. Essa visibilidade é positiva para o Sicredi, para o esporte e para o futuro ainda mais promissor do futebol feminino", afirmou gerente de Marketing da Central Sicredi PR/SP/RJ, Rogério Leal.

Na última edição, o Paulistão registrou o recorde de público no Brasil. Na finalíssima entre Corinthians e São Paulo, na Neo Química Arena, mais de 30 mil pessoas acompanharam o Majestoso, que culminou com o triunfo da equipe da casa. "O crescimento do futebol feminino no Brasil é espetacular. Não só com o aumento nas premiações, mas com estruturas melhores para as jogadoras, calendário competitivo durante toda a temporada e espaço nos horários nobres esportivos. A trajetória ainda é longa, mas é gratificante fomentar essa engrenagem", afirmou Fábio Wolff, especialista em marketing esportivo e membro do comitê organizador do Brasil Ladies Cup, torneio que será disputado em dezembro e reunirá equipes brasileiras e estrangeiras.

Responsável pelo projeto lusitano há 14 anos, Prisco Palumbo relata a evolução do campeonato e as expectativas da Portuguesa para o Estadual. "Nos últimos anos, os campeonatos se reestruturam, é evidente a evolução técnica das meninas. Com o futebol feminino em alta, o interesse dos patrocinadores também cresce, o que reflete no aporte dos clubes. Para esta edição, fizemos uma preparação mais longa e esperamos que os resultados sejam mostrados dentro de campo."

No âmbito nacional, as principais equipes brasileiras também estão disputando o Brasileirão Feminino, que conta com 16 equipes e está na reta final da fase classificatória. No próximo estágio, os oito classificados se enfrentam em duelos de mata-mata. As finais estão previstas para começar na terceira semana de setembro.