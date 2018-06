Paulistão define hoje classificados, rebaixados e o dono da melhor campanha da primeira fase

Acontece neste domingo a última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista de 2018, com diversos confrontos importantes para o futuro de muitos times da competição. Os quatro grandes do Estado já estão classificados para a próxima fase de mata-mata e entram nesta 12.ª jornada com objetivos distintos.

+ Confira a tabela de classificação do Campeonato Paulista

Corinthians e Palmeiras enfrentam seus respectivos rivais com o objetivo de obter a melhor campanha da primeira fase do Paulistão-2018. Isso dará a um deles o direito de jogar a segunda partida em casa, e de se classificar em caso de dois empates. Os comandados de Fábio Carille ocupam a ponta do Grupo A com 20 pontos, enquanto que a equipe de Roger Machado é líder do Grupo C, com 23. Atual campeão, o Corinthians precisa vencer o Botafogo fora de casa e torcer por um tropeço do rival Palmeiras diante do Ituano também longe da capital.

Já São Paulo e Santos vivem momentos um pouco diferentes de seus outros adversários. Comandado pelo interino André Jardine, o time tricolor encara o RedBull Brasil no Morumbi e precisa ganhar para confirmar a liderança do Grupo B. O São Paulo passa por turbulências, perdeu o treinador Dorival Junior e chamou para o posto o uruguaio Aguirre.

A equipe comandada por Jair Ventura também precisa de um resultado positivo para bater na ponta do Grupo D, que pode ficar com o Botafogo caso o time de Ribeirão Preto supere o Corinthians em casa. O Santos encara o São Bento na Vila Belmiro. Joga em casa e sabe o peso e a necessidade de terminar a fase classificatória em primeiro.

A próxima rodada é decidida no formato de mata-mata, com o segundo duelo realizado na casa do time de melhor campanha de cada grupo. Os confrontos das quartas de final são definidos com base nos dois primeiros colocados de cada chave, que medem forças entre si. O regulamento da competição prevê que os dois times com menos pontos somados na fase de grupos ao todo serão rebaixados para a Série A2 do Paulistão do ano seguinte. Santo André, com oito pontos, e Linense, com nove, precisam vencer seus respectivos compromissos neste domingo para tentar escapar da zona da degola. A equipe do grande ABC encara o Novorizontino em casa, enquanto que o time de Lins tem pela frente o Mirassol longe da sua torcida.

Acompanhe as partidas em tempo real no Estadão:

+ Ituano x Palmeiras

+ São Paulo x RedBull Brasil

+ Santos x São Bento

+ Botafogo-SP x Corinthians