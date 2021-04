Paulistão será retomado neste fim de semana após liberação do governador de São Paulo

O governador João Doria (PSDB) vai liberar o retorno das partidas de futebol no Estado de São Paulo nesta sexta-feira, em sua entrevista no Palácio dos Bandeirantes. Com a decisão, Doria segue a determinação Ministério Público de antecipar o prazo de restrições aos jogos - inicialmente ele valeria até o dia 11. A confirmação do retorno foi dada pelo próprio governador em entrevista à Rádio CBN na manhã desta sexta. A decisão abre a possibilidade de o Paulistão retornar a partir do fim de semana.

"Temos uma nova reunião do Centro de Contigência para anunciar nesta sexta-feira se a fase de emergencial vai seguir, sempre amparada na ciência, com 21 médicos que orientam a conduta do Estado de São Paulo. Eu adoro futebol, amo futebol, sou torcedor do Santos FC. Gosto de acompanhar. Ontem, no início da noite, a MP, depois de várias reuniões com a FPF, tomou a decisão de liberar o Campeonato Paulista. E isso vai ser anunciado oficialmente nesta sexta. A decisão acatada pelo MP foi, obviamente, acatada também pelo governado de São Paulo", afirmou Doria.

Leia Também MP envia ofício a Doria, aprova protocolo da FPF e favorece volta do Paulistão

A FPF vai divulgar um novo calendário para tentar fazer a final na data previamente marcada, 23 de maio. Os clubes devem jogar uma vez a cada 48 horas, intervalo mínimo permitido pela legislação esportiva. Haverá novos acertos com as TV e streamings de transmissão das partidas. Os clubes poderão usar todos os jogadores inscritos na competição. As cotas de TV e da própria FPF serão pagas. Os times mantiveram seus treinos regularmente e foram avisados da situação.

A mudança de posicionamento do MP ocorreu depois de várias reuniões com membros da Federação Paulista de Futebol e médicos especialistas no combate à doença. Nas últimas semanas, Federação Paulista e Ministério Público vinham trabalhando em modificações nos protocolos de controle da pandemia no futebol. A intenção era tornar os jogos ainda mais seguros. Uma das medidas é a realização de testes para identificação de covid, inclusive nos membros das comissões técnicas, nos dias dos jogos, uma hora antes de a partida começar. Também foi apresentada a ideia de manter os clubes em "bolhas" até o fim da competição.

A realização das partidas de futebol foi proibida em São Paulo no dia 15 de março, quando entrou em vigor o plano emergencial de combate à propagação da covid-19 no Estado. Inicialmente, o prazo ia até 30 de março. Depois, foi estendido a 11 de abril. Até agora, foram realizadas as primeiras quatro rodadas e um jogo da quinta na primeira fase do Paulistão. Após a proibição, duas partidas foram disputadas em Volta Redonda (RJ).

O Estado de São Paulo vive o momento mais crítico da pandemia. Nesta quinta-feira, foram registrados 1.299 mortes, a segunda pior marca da pandemia. Na terça-feira, dia 6, o Estado bateu recorde de mortes por covid-19 ao contabilizar 1.389 óbitos em um dia. São Paulo está há 38 dias com tendência de alta nas mortes pela doença e com seus hospitais, públicos e privados, perto de lotação máxima.