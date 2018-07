Paulistão terá dois jogos com portões fechados na 2.ª rodada

CAMPINAS - A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou neste domingo, por meio de seu site oficial, que dois jogos da segunda rodada do Paulistão serão disputados com portões fechados. A Ponte Preta e o Botafogo não poderão contar com seus torcedores nas arquibancadas nas partidas contra Bragantino e XV de Piracicaba, respectivamente, na próxima quarta-feira, uma vez que seus estádios estão interditados.

A diretoria do Bragantino, inclusive, informou já ter recebido o ofício da FPF, informando que a partida contra a Ponte terá portões fechados. A decisão foi tomada, uma vez que o clube não entregou os laudos de segurança da Polícia Militar à entidade máxima do futebol paulista dentro do prazo limite, que é de oito dias antes do início do evento.

O estádio da Ponte havia sido interditado por vários motivos. O clube conseguiu regularizar algumas situações, como a troca de catracas fixas por móveis e a inversão da abertura dos portões da entrada principal. No entanto, as reformas da entrada dos times visitantes demorou mais tempo.

A PM solicitou maiores condições de segurança para que os ônibus da delegação visitante chegasse ao estádio. Além disso, queria um espaço para os veículos pudessem ficar estacionados. A medida tem como objetivo evitar que aconteça algo parecido com o que ocorreu no último dérbi local, quando o ônibus do Guarani foi apedrejado.

Como a fachada do Moisés Lucarelli é tombada, a possibilidade de reformas ficou limitada. Com isso, a Ponte teve de iniciar a construção de uma nova entrada em um portão de emergência, ao lado direito dos portões principais, onde havia passagem das ambulâncias. As chuvas torrenciais nos últimos dias acabaram por atrasar as obras.

O Botafogo, por sua vez, não entregou os laudos de segurança e de e de condições sanitárias e de higiene do Estádio Santa Cruz. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro haviam solicitado que o clube de Ribeirão Preto realizasse obras de melhorias no local.