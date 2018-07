Paulistão voltará a ter tradicionais Ferroviária e Novorizontino após 20 anos

A Ferroviária teve uma campanha praticamente impecável na Série A2, com 43 pontos conquistados e o título assegurado com duas rodadas de antecedência. Já o Novorizontino, que também figurou na parte de cima da tabela na competição, teve o acesso confirmado na última segunda-feira após a própria Ferroviária derrotar o São Caetano por 2 a 0.

No Campeonato Paulista de 1996 a Ferroviária fez a pior campanha, ficando na 16.ª e última posição. O time de Araraquara conquistou somente 12 pontos, que deixaram a equipe na lanterna. O Novorizontino também deixou a desejar naquele ano, conquistando apenas 28 pontos em 90 disputados.

Antes de retornarem à elite, os dois times sofreram. A Ferroviária sucumbiu à má campanha em 1997 e também foi rebaixada, dessa vez para a Série A3. Mas o pior ainda estava por vir, já que em 2000 o time foi mais uma vez rebaixado, para a Segunda Divisão do Paulista.

As inúmeras quedas, por um lado, fizeram bem ao time de Araraquara. O time se reestruturou e com uma mentalidade diferente, a partir de 2004, começou a arrancada rumo à elite após os inúmeros fracassos. Depois de passar anos nas divisões inferiores, o bom trabalho feito pelos dirigentes e pelos jogadores foi coroado na atual temporada com o acesso ao Paulistão e o título da Série A2.

O Novorizontino teve uma situação ainda mais complicada, uma vez que em 1999 chegou a fechar as portas. Em 2011, voltou ao futebol visando a elite do Paulistão, então com novo nome: Grêmio Novorizontino. Em 2012 o Novorizontino começou lá embaixo, na Segundona Paulista, e com 17 vitórias conquistou o primeiro acesso.

Na Série A2 em 2015, o Novorizontino figurou boa parte da competição no G4 e garantiu o acesso na última segunda-feira mesmo sem entrar em campo, já que a Ferroviária venceu o São Caetano por 2 a 0 e, impedindo o time de Novo Horizonte, vice-líder, com 36 pontos, pudesse ser alcançado. O jogo em Batatais no domingo vai servir meramente para cumprir tabela.