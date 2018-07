Paulistas buscam reabilitação na rodada da Série B

A fuga do desespero será a tônica da abertura da 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, nesta sexta-feira à noite. Em baixa, quatro times paulistas - Guaratinguetá, São Caetano, Ponte Preta e Santo André - têm cartada decisiva para suas pretensões nas últimos jogos da competição.

Ambos passando por momento delicado, Santo André e Ponte Preta se enfrentam às 21 horas, no Estádio Bruno José Daniel, no ABC paulista. Os donos da casa ainda não venceram sob o comando do técnico Jair Picerni e ocupam o penúltimo lugar, com apenas 29 pontos.

Enquanto isso, a Ponte Preta caiu para o sétimo lugar na última rodada, após perder em casa para o Bragantino. Agora, soma 45 pontos, ficando a sete do G-4, o grupo dos quatro primeiros colocados do campeonato.

O Guaratinguetá vem passando por um período de mudanças, principalmente fora de campo, já que vai se transferir para a cidade de Americana em 2011. Em campo, o time tenta livrar o fantasma da degola em jogo contra o São Caetano, às 21 horas, no Estádio Dario Leite.

Vindo de um empate em casa, o time do Vale do Paraíba é o 13º colocado, com 39 pontos. Enquanto isso, o São Caetano não vence há cinco jogos e tem um ponto a mais, ocupando o 11º lugar.

O América-MG também tenta a reabilitação nesta sexta-feira, quando enfrenta o Duque de Caxias, às 21 horas, em São Januário. Os mineiros estão em terceiro lugar, com 52 pontos, mas vêm de derrota em casa para o ASA. Já o time fluminense tropeçou diante do Sport e caiu para o nono lugar, com 42 pontos.

Confira os jogos desta sexta-feira:

21 horas

Duque de Caxias x América-MG

Guaratinguetá x São Caetano

Santo André x Ponte Preta