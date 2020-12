Paulistas jogam semifinais ameaçados por desvantagens inéditas nesta Copa do Brasil

São Paulo e Palmeiras entram em campo nesta quarta-feira ameaçados por uma inédita desvantagem nesta Copa do Brasil. Em busca de vaga na final, os dois rivais do futebol paulista têm pela primeira vez neste torneio a missão de decidir um confronto após o placar da partida de ida ser adverso. O time do Morumbi perdeu no Sul para o Grêmio e a equipe alviverde só ficou no empate em casa diante do América-MG.

Os dois clubes entraram no torneio já nas oitavas de final e praticamente não precisaram encarar situações tão adversas como as enfrentadas agora, na semifinal. O São Paulo precisa vencer por dois gols de diferença. Se ganhar pelo placar mínimo, a decisão será nos pênaltis. No caso do Palmeiras, é preciso ganhar do América-MG fora de casa. Um novo empate também leva a disputa para os pênaltis.

O time alviverde, aliás, pouco teve trabalho nas fases anteriores e encaminhou as classificações nos jogos de ida. Nas oitavas de final, fez 3 a 1 no Red Bull Bragantino na ida, fora de casa, e depois só administrou a vantagem. O rival nas quartas foi o Ceará, quando uma vitória por 3 a 0 em São Paulo deixou a situação bem tranquila. O empate em Fortaleza bastou para garantir a vaga.

Desta vez o time do técnico Abel Ferreira passa por um confronto mais complicado. O empate em 1 a 1 na semana passada com o América-MG foi a primeira vez sob o comando dele que o Palmeiras não venceu uma partida dentro de casa. O resultado inédito agora obriga a equipe a derrotar o rival em Belo Horizonte.

Em busca de título inédito, o São Paulo ainda não havia perdido nesta Copa do Brasil até ser superado pelo Grêmio por 1 a 0 na semana passada. O time do técnico Fernando Diniz também iniciou a caminhada nas oitavas de final e jamais precisou chegar à partida de volta na mesma condição que a atual, com a necessidade de reverter uma derrota diante do adversário.

Apesar disso, o São Paulo sofreu um bocado nas oitavas diante do Fortaleza. O empate por 3 a 3 fora de casa fez o time despontar como favorito, mas um novo empate por 2 a 2 no Morumbi levou a definição para os pênaltis. A vitória por 10 a 9 levou a equipe a encarar o Flamengo. O resultado positivo de 2 a 1 no Maracanã deixou tudo encaminhado e depois, dentro de casa, novamente o São Paulo prevaleceu e fez 3 a 0.