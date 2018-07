Paulistas lideram lista de reforços na janela de transferência

Os clubes brasileiros tiveram até quarta-feira a possibilidade de reforçar seus elencos com jogadores vindos do exterior para a disputa do Campeonato Brasileiro. Entre os 20 times da Série A foram realizadas 26 contratações na janela de transferências, que teve início em 14 de julho. Palmeiras (5) e Corinthians (4) foram os que mais investiram.

As equipes ainda poderão se reforçar neste segundo semestre com atletas que, ao atuarem por clubes estrangeiros, tenham tido seus contratos encerrados até quarta-feira e com jogadores do mercado doméstico. Esses atletas sem vínculo com um clube têm a possibilidade de serem registrados por uma agremiação da Série A até 3 de outubro. É o caso de Nilmar, que diz ter se desligado do Al-Jaish, do Catar, e negocia com Corinthians e Internacional.

Com campanha irregular no Brasileiro, a diretoria palmeirense buscou agregar os reforços à chegada do técnico argentino Ricardo Gareca. Vieram os "hermanos" Tobio, Allione (ambos do Vélez Sarsfield), Mouche (Kayserispor-TUR) e Cristaldo (Metalist-UCR). Além do retorno de Weldinho.

No Parque São Jorge, as contratações foram mais "pontuais". Chegaram Anderson Martins (Al Jaish-Catar), Elias (Sporting-POR) e os paraguaios Romero (Cerro) e Gustavo Viera (Rubio Ñú).

São Paulo e Santos preferiram trazer de volta velhos ídolos: Kaká e Robinho. E o Tricolor ainda foi buscar o polivalente Michel Bastos (Al Ain, dos Emirados Árabes).

No Rio, Fluminense e Flamengo foram econômicos, refletindo o momento financeiro difícil pelo que passam as equipes. Nas Laranjeiras só desembarcou Henrique (Bordeaux), enquanto na Gávea as caras novas para Vanderlei Luxemburgo são Eduardo da Silva (Shakhtar Donetsk) e Canteros (Vélez).

O Botafogo, com sérios problemas financeiros e na zona de rebaixamento, não se aventurou a procurar reforços no futebol internacional.

Em Minas, o atual campeão brasileiro Cruzeiro parece satisfeito com sua liderança na classificação atual. Já o Atlético se reforçou com Maicosuel , Douglas Santos (ambos da Udinese) e Rafael Carioca (Spartak Moscou).

Os gaúchos tiveram postura diferente neste período de contratações. O Inter só trouxe o atacante argentino Martín Luque, do Colón. Já o Grêmio repatriou Giuliano, ex-ídolo do rival colorado, do Dnipro-UCR, e Fernandinho (Al-Jazira, dos Emirados Árabes), além do lateral Matías Rodríguez, vindo da Sampdoria.

O Sport foi o clube do Nordeste que mais se reforçou, ao trazer os veteranos Ibson (Roma) e Diego Souza (Metalist, da Ucrânia). O Vitória contratou o goleiro paraguaio Júnior Fernandez. E o Criciúma fechou a lista com o lateral-direito Luis Felipe, ex-Palmeiras, que estava no Benfica.